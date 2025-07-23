Назвавший умершего актера культового сериала «придурком» врач решил признать свою вину

Мэтью Перри боролся с зависимостью в течение многих лет, начиная с того времени, когда он снимался в сериале «Друзья», когда он стал одной из самых больших звезд своего поколения в роли Чендлера Бинга. Он снимался в «Друзьях» вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером в течение 10 сезонов с 1994 по 2004 год.