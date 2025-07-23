Назвавший умершего актера культового сериала «придурком» врач решил признать свою вину

Врач, обвиняемый в том, что он давал известному актеру Мэттью Перри кетамин в течение нескольких недель, предшествовавших смерти звезды сериала «Друзья» от передозировки, собрался признать себя виновным в среду.
Доктор Сальвадор Пласенсиа станет четвертым из пяти человек, обвиняемых в связи со смертью Перри, кто признает себя виновным, отмечает Associated Press.
Согласно подписанному документу, поданному в федеральный суд Лос-Анджелеса, Пласенсиа должен был предстать перед судом в августе, но в прошлом месяце врач согласился признать себя виновным по четырем пунктам обвинения в распространении кетамина. Ранее доктор не признавал себя виновным, но в обмен на признание вины прокуратура согласилась снять еще три обвинения в распространении кетамина и два обвинения в фальсификации документов.
Адвокаты Пласенсиа подчеркнули в электронном письме после того, как он достиг своего согласия, что он «не лечил Мэтью Перри в момент его смерти, и кетамин, ставший причиной смерти мистера Перри, не был предоставлен доктором Пласенсиа».
По остальным пунктам обвинения максимальное наказание может составить 40 лет тюремного заключения, и нет никакой гарантии, что он получит меньше, но, скорее всего, получит, прогнозирует Associated Press. Пласенсиа был освобожден под залог вскоре после своего ареста в августе. Приговор ему не будет вынесен до следующего слушания.
Единственной оставшейся обвиняемой, которая не достигла соглашения с прокуратурой США, является Джасвин Санга, которая, как утверждает прокуратура, является наркоторговцем, известным как «Королева кетамина», и продала Перри смертельную дозу. Судебный процесс над ней должен начаться в следующем месяце. Она не признала себя виновной, отмечает Associated Press.
По словам обвинителей и других обвиняемых, которые сами заключили сделку, Пласенсиа незаконно поставлял Перри большое количество кетамина примерно за месяц до его смерти 28 октября 2023 года.
По словам соответчика, Пласенсиа в текстовом сообщении назвал актера «придурком», которого можно использовать ради денег.
Личный ассистент Перри, его друг и еще один врач согласились признать себя виновными в прошлом году в обмен на сотрудничество. Ни один из них еще не был приговорен.
Как неапоминает Associated Press, Мэтью Перри был найден мертвым своим ассистентом Кеннетом Ивамасой. Судмедэксперт постановил, что кетамин, обычно используемый в качестве хирургического анестетика, был основной причиной смерти. Актер принимал кетамин у своего лечащего врача в рамках легального, но неофициального лечения депрессии, которая становится все более распространенной. Но 54-летний Перри начал принимать больше кетамина, чем ему назначал врач.
Пласенсиа признал в своем соглашении о признании вины, что другой пациент связал его с Перри и что примерно за месяц до смерти Мэтью он незаконно снабдил актера 20 ампулами кетамина общим количеством 100 мг препарата, а также таблетками с кетамином и шприцами. Согласно судебным документам, он признался, что нанял другого врача, Марка Чавеса, для поставки лекарства.
«Интересно, сколько заплатит этот придурок», — написал Пласенсиа Чавесу, согласно соглашению о признании вины Чавеса.
По словам прокуроров, после продажи препаратов Перри за 4500 долларов Пласенсиа якобы спросил Чавеса, может ли он продолжать поставлять их, чтобы они могли стать «визитной карточкой» Перри.
Мэтью Перри боролся с зависимостью в течение многих лет, начиная с того времени, когда он снимался в сериале «Друзья», когда он стал одной из самых больших звезд своего поколения в роли Чендлера Бинга. Он снимался в «Друзьях» вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером в течение 10 сезонов с 1994 по 2004 год.