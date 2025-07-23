Зеленский ввел в состав делегации на переговорах двух новых человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для нового раунда переговоров с Россией, который пройдет в Стамбуле. Об этом стало известно в среду, 23 июля.
Возглавит украинскую сторону секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Состав делегации был расширен за счет двух участников — представителя офиса омбудсмена и одного из представителей Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Таким образом, в переговорах от украинской стороны будут участвовать 14 человек.
Что касается российской делегации, то ее состав остался прежним, сообщил источник РБК в переговорной группе. В ней по-прежнему задействованы четыре основных участника и столько же экспертов.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят новый обмен пленными военнослужащими, а также подготовку встречи глав государств. Он отметил, что процесс мирного урегулирования является «сложным направлением», поэтому переговоры нуждаются в «большей динамике».