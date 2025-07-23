В Самаре запустили прокат катамаранов и лодок в парке Металлургов

В Самаре теперь можно прокатиться на катамаранах и лодках в парке имени 50-летия Октября (парке Металлургов) на озере, которое в этом году очистили и восстановили. Теперь там запустили прокат. Об этом сообщили в городской администрации.
«Катамараны и лодки можно арендовать ежедневно для водных прогулок на озере Песчаном. Гости парка смогут полюбоваться на лебедей, которых выпустили в водоем», — рассказали в пресс-службе.
В будние дни 30 минут стоят 300 рублей. администрация Самары.
Две пары лебедей прибыли в Самару из частного питомника в поселке Прибрежный, сейчас им по три года. Все желающие могут предложить варианты имен для них в комментариях на странице главы города Ивана Носкова.
Пункт проката работает с 10:00 до 22:00, технические перерывы — с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30. В будние дни 30 минут стоят 300 рублей, а в выходные — 400 рублей. Напомним, обмельчавшее озеро уже давно собирались привести в порядок. Жители не раз обращали на него внимание властей. Водоем полностью пересох, а в апреле 2025-го там произошла массовая гибель рыбы.
Чтобы уменьшить рост водорослей в озере, ранее там провели корректировку микробиологии с помощью биопрепаратов, таких как хлорелла. Потом в озеро выпустили большое количество рыбы. Благодаря запуску весной новой скважины водоем продолжает заполняться водой.