В Самаре запустили прокат катамаранов и лодок в парке Металлургов

Пункт проката работает с 10:00 до 22:00, технические перерывы — с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30. В будние дни 30 минут стоят 300 рублей, а в выходные — 400 рублей. Напомним, обмельчавшее озеро уже давно собирались привести в порядок. Жители не раз обращали на него внимание властей. Водоем полностью пересох, а в апреле 2025-го там произошла массовая гибель рыбы.