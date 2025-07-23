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Мэр Самары Носков предложил горожанам выбрать имена лебедям в Парке металлургов

Мэр Самары Иван Носков предложил горожанам придумать имена для четырех лебедей, которых привезли в Парк металлургов из частного питомника в поселке Прибрежный.

Мэр Самары Иван Носков предложил горожанам придумать имена для четырех лебедей, которых привезли в Парк металлургов из частного питомника в поселке Прибрежный. Однако инициатива градоначальника вызвала неоднозначную реакцию среди жителей города.

В администрации сообщили, что птицам по три года, и теперь они будут жить в парковом озере. На своей странице «ВКонтакте» Носков призвал самарцев предложить варианты имен для пернатых.

Вместо ожидаемого энтузиазма в комментариях развернулась дискуссия о насущных проблемах городской среды. Житель Рамиль Сатдаров указал на необходимость благоустройства Парка дружбы: «Озера нет, фонтанов нет, детская площадка старая. Детям здесь не хочется гулять. Самый забытый парк в городе».

Несмотря на критику, некоторые пользователи все же предложили варианты имен:

«Петр и Февронья»; «Герда и Кай».

В мэрии пока не прокомментировали реакцию горожан на инициативу с лебедями.

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