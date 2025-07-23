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ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта на Кубани

Мужчина после совершения преступления он планировал уехать в Афганистан.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта на нефтеперерабатывающем объекте в Краснодарском крае. Как сообщили в региональном управлении ведомства, гражданин одной из стран Центральной Азии пытался поджечь здание общежития, используя зажигательные смеси типа «коктейль Молотова».

По данным следствия, мужчина действовал по заданию международной террористической организации. После совершения преступления он планировал уехать в Афганистан, чтобы присоединиться к членам МТО. Злоумышленника задержали до реализации замысла.

В ФСБ уточнили, что он собирался опубликовать видео нападения в интернете с целью запугивания населения.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации и содействии ей. Подозреваемый арестован.