Министр транспорта Новгородской области арестован по делу о крупной взятке

Басманный суд Москвы отправил под арест министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток. Защита просила отпустить чиновника под более мягкую меру, однако в удовлетворении этого прошения было отказано.
Куранову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).