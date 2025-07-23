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Министр транспорта Новгородской области арестован по делу о крупной взятке

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток.

Басманный суд Москвы отправил под арест министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток. Защита просила отпустить чиновника под более мягкую меру, однако в удовлетворении этого прошения было отказано.

Куранову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).