Денежные выплаты готовят преподавателям колледжей в Приморье

Согласно финансово-экономического обоснования, еще предусмотрены единовременные выплаты. Победителю прошлогоднего конкурса 75 тысяч рублей, финалистам 2024 года по 50 тысяч рублей. Победителю конкурса 2025 года 45 тысяч единовременно, плюс 60 тысяч за 4 месяца, а финалистам по 30 тысяч единовременно, плюс по 10 тысяч ежемесячно с сентября по декабрь.