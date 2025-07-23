Денежные выплаты готовят преподавателям колледжей в Приморье

Как сообщил министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий, 10 лучших педагогов по итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года» получат ежемесячные доплаты в течение года. Победитель конкурса будет получать 15 тысяч рублей, остальные финалисты — по 10 тысяч рублей.
Согласно финансово-экономического обоснования, еще предусмотрены единовременные выплаты. Победителю прошлогоднего конкурса 75 тысяч рублей, финалистам 2024 года по 50 тысяч рублей. Победителю конкурса 2025 года 45 тысяч единовременно, плюс 60 тысяч за 4 месяца, а финалистам по 30 тысяч единовременно, плюс по 10 тысяч ежемесячно с сентября по декабрь.
Общая нагрузка на бюджет Приморского края составит около 1,6 млн рублей в год. Средства уже заложены в региональный бюджет на 2025 год.
Конкурс «Мастер года» проводится в крае с 2021 года и стал площадкой для профессионального роста и обмена опытом среди педагогов колледжей. По словам министра, в первом этапе последнего сезона конкурса приняли участие более 100 преподавателей. Победители представляют регион на всероссийском уровне.
По словам депутата Татьяны Косьяненко, подобные конкурсы для преподавателей являются мощным двигателем профессионального роста. «Это относится не только к тем, кто принимает участие в конкурсе, но всего педагогического коллектива, потому что коллег готовят совместно. Это очень хорошее дело», — подчеркнула Косьяненко.
Законопроект был единогласно одобрен в ходе заседания комитета по социальной политике и рекомендован к принятию на краевом уровне.