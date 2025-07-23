Инспекторы ДПС помогли водителю с диабетом, которому стало плохо за рулем в Иркутске

Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь автомобилисту, которому стало плохо за рулем. Мужчина обратился за помощью к инспекторам ДПС — лейтенанту полиции Андрею Авхименко и младшему лейтенанту Виктору Банееву, которые находились на маршруте патрулирования, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска и пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, во время поездки на дачу в Иркутском районе водитель почувствовал недомогание, после чего попросил о помощи. Местный житель рассказал инспекторам, что у него сахарный диабет, а медицинские препараты находятся на даче.
Сотрудники полиции посадили мужчину в служебный автомобиль и с маячками и сиреной проследовали к его дому. Иркутянин принял необходимые лекарства и смог стабилизировать состояние здоровья.
«Хочу сказать инспекторам огромное человеческое спасибо, потому что, если бы не они, возможно, все бы закончилось гораздо хуже», — отметил автомобилист.
Ранее агентство сообщало, что в Нижнеудинском районе на 1427-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» сотрудники спецроты ДПС на агитационном автобусе остановились, чтобы помочь водителю сломавшейся «Нивы». Экипаж заметил стоящее на аварийке отечественное авто и остановился. Водитель рассказал, что ехал из Усть-Илимска в сторону Новосибирска, когда заклинил рычаг переключения передач.