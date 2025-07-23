Инспекторы ДПС помогли водителю с диабетом, которому стало плохо за рулем в Иркутске

Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска и пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, во время поездки на дачу в Иркутском районе водитель почувствовал недомогание, после чего попросил о помощи. Местный житель рассказал инспекторам, что у него сахарный диабет, а медицинские препараты находятся на даче.