Татьяна Литвинова из Иркутска удостоена почетного звания «Заслуженный врач РФ»

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» Татьяне Литвиновой, заведующей отделом лучевой диагностики Иркутского диагностического центра. В ИДЦ медик работает с момента его основания в 1999 году, имея более 35 лет стажа в рентгенологии, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба учреждения, под руководством Татьяны Литвиновой был создан и оснащен отдел лучевой диагностики. За годы работы врач провела почти 50 тысяч исследований, выявив более 7 тысяч случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях.
В 2018 году медик организовала и укомплектовала отдел лучевой диагностики в Братском филиале ИДЦ для обследования пациентов северных территорий области. В разгар пандемии COVID-19 Татьяна Константиновна обеспечивала непрерывную работу по обследованию пациентов на МСКТ грудной клетки в «красной зоне».
Ранее агентство сообщало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника высшей школы РФ заместителю директора по учебной работе Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Светлане Горбачевой.