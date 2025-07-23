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Татьяна Литвинова из Иркутска удостоена почетного звания «Заслуженный врач РФ»

Медик работает в ИДЦ с момента его основания.

Источник: KrasnodarMedia.su

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» Татьяне Литвиновой, заведующей отделом лучевой диагностики Иркутского диагностического центра. В ИДЦ медик работает с момента его основания в 1999 году, имея более 35 лет стажа в рентгенологии, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба учреждения, под руководством Татьяны Литвиновой был создан и оснащен отдел лучевой диагностики. За годы работы врач провела почти 50 тысяч исследований, выявив более 7 тысяч случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях.

В 2018 году медик организовала и укомплектовала отдел лучевой диагностики в Братском филиале ИДЦ для обследования пациентов северных территорий области. В разгар пандемии COVID-19 Татьяна Константиновна обеспечивала непрерывную работу по обследованию пациентов на МСКТ грудной клетки в «красной зоне».

Ранее агентство сообщало, что президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника высшей школы РФ заместителю директора по учебной работе Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Светлане Горбачевой.