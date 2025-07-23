Татьяна Литвинова из Иркутска удостоена почетного звания «Заслуженный врач РФ»

Как сообщает пресс-служба учреждения, под руководством Татьяны Литвиновой был создан и оснащен отдел лучевой диагностики. За годы работы врач провела почти 50 тысяч исследований, выявив более 7 тысяч случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях.