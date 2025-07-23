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Неизвестные устроили опасный заезд на троллейбусе по Владивостоку

Полиция ищет любителей экстрима, которые катались по городу, ухватившись за троллейбус.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке полиция проверяет информацию из соцсетей о том, что неизвестные молодые люди передвигаются по проезжей части, держась за троллейбус. Это произошло в районе проспекта 100-летия Владивостока. Участники «зацепки» создали аварийную ситуацию. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.

Сейчас устанавливаются личности экстремалов и обстоятельства случившегося. Если факт подтвердится, участникам грозит административная ответственность за нарушение ПДД и создание угрозы безопасности движения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.