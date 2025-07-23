Неизвестные устроили опасный заезд на троллейбусе по Владивостоку

Во Владивостоке полиция проверяет информацию из соцсетей о том, что неизвестные молодые люди передвигаются по проезжей части, держась за троллейбус. Это произошло в районе проспекта 100-летия Владивостока. Участники «зацепки» создали аварийную ситуацию. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.