Паром Владивосток—Сокчо готовится возобновить перевозку людей и грузов

Приморское министерство международных и внешнеэкономических связей сообщило о возобновлении паромного сообщения между Владивостоком и южнокорейским портом Сокчо в августе. Перевозки будет осуществлять южнокорейская логистическая компания, инициирующая запуск маршрута, включая пассажирское направление.
На линии будет задействован новый паром среднего класса, способный одновременно перевозить до 570 пассажиров, 150 контейнеров стандарта TEU и 350 автомобилей.
По информации министерства, на первом этапе рейсы планируется выполнять один раз в неделю. В дальнейшем рассматривается возможность увеличения частоты рейсов до двух раз в неделю, начиная с 2026 года.
Работавшая ранее паромная линия была приостановлена из-за финансовых проблем прежнего оператора. Компания утратила лицензию, а судно, использовавшееся на маршруте, было выставлено на торги.
Также стало известно, что порт Сокчо возобновил экспорт подержанных автомобилей в страны Центральной Азии через Владивосток, что произошло после десятилетнего перерыва. Возобновление паромного маршрута стало частью расширяющегося транспортно-логистического взаимодействия между Россией и Республикой Корея.