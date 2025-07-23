В Хабаровске утверждены границы ещё девяти ТОСов

По данным администрации города, в Хабаровске на сегодня зарегистрирован 481 ТОС. Из них 130 — в Индустриальном районе, 90 — в Краснофлотском, 92 — в Железнодорожном, 87 — в Центральном и 82 — в Кировском. Начальник управления по связям с общественностью администрации города Сергей Худенёв уточнил, что в работу территориальных самоуправлений вовлечены более 88 тысяч горожан.