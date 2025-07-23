В Хабаровске утверждены границы ещё девяти ТОСов

В Хабаровске утверждены границы ещё девяти территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как отметили в мэрии, соответствующее решение приняли депутаты городской думы. Жителям многоквартирных домов по адресам Лазо, 15, Чехова, 2 и 4, Слободская, 19, Костромская, 50, Санитарная, 16, Фурманова, 6, Гайдара, 13, Центральная, 15 и 17, Урицкого, 18а и Краснореченский переулок, 12 предстоит пройти регистрацию ТОС в районных администрациях.
По данным администрации города, в Хабаровске на сегодня зарегистрирован 481 ТОС. Из них 130 — в Индустриальном районе, 90 — в Краснофлотском, 92 — в Железнодорожном, 87 — в Центральном и 82 — в Кировском. Начальник управления по связям с общественностью администрации города Сергей Худенёв уточнил, что в работу территориальных самоуправлений вовлечены более 88 тысяч горожан.
С 2020 года ТОСы активно участвуют в конкурсах грантов городского и краевого уровней. Выигранные средства направляются на благоустройство: установку детских и спортивных площадок, системы видеонаблюдения, озеленение и улучшение придомовой инфраструктуры.
Всего за пять лет реализовано 407 инициатив, на которые было выделено свыше 426 миллионов рублей. В 2024 году мэр Хабаровска Сергей Кравчук утвердил финансирование проектов ТОС на следующий год в размере 20 миллионов рублей.
На конкурс 2025 года поступило 144 заявки от ТОСов на сумму порядка 128 миллионов рублей. Из них более 80 миллионов — из городского бюджета, остальные 47 миллионов — собственные средства жителей.