Стало известно, когда будут длинные выходные у белорусов в 2026 году

Нерабочими днями в 2026 году будут 1 и 2 января (Новый год), 7 января (православное Рождество), 8 марта (День женщин), 21 апреля (Радуница по календарю православной конфессии), 1 мая (Праздник труда), 9 мая (День Победы), 3 июля (День Независимости Республики Беларусь), 7 ноября (День Октябрьской революции), 25 декабря (католическое Рождество).
Кроме того, утверждены переносы рабочих дней. Рабочий день 20 апреля (понедельник) будет перенесен на 25 апреля, субботу. Дни отдыха, как отметили в Минтруда, будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля — четыре дня подряд.
Еще одни длинные выходные будут в январе — 1, 2, 3, 4 января. Три дня подряд выходных будет в мае (1, 2 и 3 мая), в июле (3, 4 и 5 июля) и в декабре (25, 26 и 27 декабря).