Розы в кашпо появились в этом году на пермских улицах

В рамках мобильного озеленения на улицах Перми впервые появились кашпо с розами. 55 кадок с розами сорта Тереза Багнет канадская парковая установлено на Сибирской и на Пермской. Кашпо с розами появились также в сквере Буркова и у Театра-Театра.