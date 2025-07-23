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Розы в кашпо появились в этом году на пермских улицах

В рамках мобильного озеленения на улицах Перми впервые появились кашпо с розами.

В рамках мобильного озеленения на улицах Перми впервые появились кашпо с розами. 55 кадок с розами сорта Тереза Багнет канадская парковая установлено на Сибирской и на Пермской. Кашпо с розами появились также в сквере Буркова и у Театра-Театра.

Мобильное озеленение украсило и «гостевой маршрут». Здесь разместились 86 кашпо с саженцами яблони ягодной, клена Гиннала, рябины обыкновенной.

Всего на улицах Перми размещено более 800 кашпо с деревьями, кустарниками и цветами. В этом году город украсят еще 230 кашпо.