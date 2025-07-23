Амурские тигрята, принявшие грязевые ванны, попали на видео в Приморье

«Дети даже в диком лесу остаются детьми: говоришь им не лезть в лужу, и вот они уже по лапы в грязи. Три маминых проказника уже успели принять грязевые ванны, а мама — идеально чистая. На кадрах — самка амурского тигра под номером T61F, и, кажется, у неё крепкие нервы, ведь она занимается воспитанием сразу трёх тигрят. Их возраст на видео — 6−7 месяцев», — говорится в сообщении.