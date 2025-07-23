Амурские тигрята, принявшие грязевые ванны, попали на видео в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Самка краснокнижного амурского тигра с тремя детенышами, принявшими «грязевые ванны», попали на фотоловушку в Приморье, сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».
«Дети даже в диком лесу остаются детьми: говоришь им не лезть в лужу, и вот они уже по лапы в грязи. Три маминых проказника уже успели принять грязевые ванны, а мама — идеально чистая. На кадрах — самка амурского тигра под номером T61F, и, кажется, у неё крепкие нервы, ведь она занимается воспитанием сразу трёх тигрят. Их возраст на видео — 6−7 месяцев», — говорится в сообщении.
Представители заповедника отметили, что возле водоемов нередко можно встретить оленей, поэтому появление тигров в этом месте вполне логично.
В дирекции РИА Новости уточнили, что видео снято в нацпарке «Земля леопарда».
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.