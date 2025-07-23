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Омские футболисты застряли в Москве из-за отмены рейса

Команда «Иртыша» три дня не может вернуться домой после победы в Калуге.

Источник: Комсомольская правда

Омский футбольный клуб «Иртыш» столкнулся со сложностями после победной игры в Калуге. 19 июля команда не смогла вылететь из аэропорта Шереметьево из-за ограничений в связи с атаками БПЛА. Спортсмены предложили болельщикам сдать билеты.

Сегодня, 23 июля, на Родину вернулись только шесть игроков, они прибыли разными рейсами. Основной состав команды вместе с тренерским штабом, оставаясь в Москве, продолжает подготовку к следующему матчу. Домой сибиряки приедут только завтра, в четверг.

«Ждем не дождемся, когда вернемся в Омск!», — признались фктболисты во «ВКонтакте».

Ближайший матч «Иртыш» проведет 26 июля против «Динамо-Владивосток» в манеже «Красная звезда». Начало — в 17:00.

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