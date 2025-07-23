Омские футболисты застряли в Москве из-за отмены рейса

Омский футбольный клуб «Иртыш» столкнулся со сложностями после победной игры в Калуге. 19 июля команда не смогла вылететь из аэропорта Шереметьево из-за ограничений в связи с атаками БПЛА. Спортсмены предложили болельщикам сдать билеты.
Сегодня, 23 июля, на Родину вернулись только шесть игроков, они прибыли разными рейсами. Основной состав команды вместе с тренерским штабом, оставаясь в Москве, продолжает подготовку к следующему матчу. Домой сибиряки приедут только завтра, в четверг.
«Ждем не дождемся, когда вернемся в Омск!», — признались фктболисты во «ВКонтакте».
Ближайший матч «Иртыш» проведет 26 июля против «Динамо-Владивосток» в манеже «Красная звезда». Начало — в 17:00.
Ранее мы писали, что информация о сокращении пенсий на 20% оказалась фейком.