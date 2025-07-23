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Новый автобусный маршрут запускается в Минске — он будет ходить каждые полчаса

В Минске запускают новый автобусный маршрут с 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Минске с 1 августа запустят новый автобусный маршрут, пишет БелТА.

Как пояснили на предприятии «Столичный транспорт и связь» в белорусской столице начнет работать новый автобусов № 193.

Маршрут автобуса № 193 будет проходить от автобусной станции «Юго-Западной» до конечной — «Второго Прилукского переулка».

Транспорт по новому маршруту будет ходить каждые полчаса. Первый автобус будет выезжать в 06.07 часов, а последний — в 21.44.

Тем временем движение троллейбусов и автобусов остановилось в Минске из-за подтоплений.

Еще мы писали, что половина оборота общепита Беларуси приходится на Минск, вторая — на другие регионы.