Новый автобусный маршрут запускается в Минске — он будет ходить каждые полчаса

В Минске с 1 августа запустят новый автобусный маршрут, пишет БелТА.
Как пояснили на предприятии «Столичный транспорт и связь» в белорусской столице начнет работать новый автобусов № 193.
Маршрут автобуса № 193 будет проходить от автобусной станции «Юго-Западной» до конечной — «Второго Прилукского переулка».
Транспорт по новому маршруту будет ходить каждые полчаса. Первый автобус будет выезжать в 06.07 часов, а последний — в 21.44.
Тем временем движение троллейбусов и автобусов остановилось в Минске из-за подтоплений.
Еще мы писали, что половина оборота общепита Беларуси приходится на Минск, вторая — на другие регионы.