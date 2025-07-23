Московскую модель семейной медиации расширят на другие регионы

«Мы запустили в столице семейную медиацию — это шанс сохранить брак или хотя бы избежать травмирующих судебных разбирательств. Специалисты предлагают методы разрешения разногласий, основанные на диалоге и взаимопонимании. Подход доказал не только свою востребованность, но и эффективность. Семь из 10 пар, обратившихся к медиаторам, смогли разрешить семейные конфликты. Наш опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и теперь станет доступен жителям других регионов страны», — рассказала Ракова.