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Московскую модель семейной медиации расширят на другие регионы

Ракова: московскую модель семейной медиации расширят на регионы РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Московскую модель семейной медиации расширят на регионы России, столица будет координировать внедрение этой практики, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы запустили в столице семейную медиацию — это шанс сохранить брак или хотя бы избежать травмирующих судебных разбирательств. Специалисты предлагают методы разрешения разногласий, основанные на диалоге и взаимопонимании. Подход доказал не только свою востребованность, но и эффективность. Семь из 10 пар, обратившихся к медиаторам, смогли разрешить семейные конфликты. Наш опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и теперь станет доступен жителям других регионов страны», — рассказала Ракова.

Она отметила, что внедрение московской модели медиации в регионы проходит по решению правительства РФ в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики в Российской Федерации до 2036 года. Интерес к столичному подходу уже выразили различные субъекты страны. Опыт московских специалистов поможет создать государственные центры семейной медиации: внедрить такой вид поддержки и наладить эффективную работу с семьями, которые находятся в состоянии конфликта.

«Московский центр медиации и социально-правовой помощи выступит координатором, методическим и практическим партнером инициативы. Москва первой в стране внедрила механизм медиации на государственном уровне через городские проекты и сервисы», — добавила заммэра.

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