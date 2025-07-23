В Красноярске24 июля проверят систему оповещения населения

24 июля в Красноярске пройдет проверка муниципальной системы оповещения населения.
С 10:40 до 10:42 жители города услышат речевые сообщения, передаваемые через уличные громкоговорители.
Администрация города просит красноярцев с пониманием отнестись к проведению проверки и не предпринимать никаких действий при получении тестовых сообщений. Проверка системы оповещения является плановой и направлена на обеспечение готовности города к чрезвычайным ситуациям.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске сирены звучали 24 апреля. Жителей просили не паниковать и сохранять спокойствие.