Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске24 июля проверят систему оповещения населения

24 июля в Красноярске пройдет проверка муниципальной системы оповещения населения.

24 июля в Красноярске пройдет проверка муниципальной системы оповещения населения.

С 10:40 до 10:42 жители города услышат речевые сообщения, передаваемые через уличные громкоговорители.

Администрация города просит красноярцев с пониманием отнестись к проведению проверки и не предпринимать никаких действий при получении тестовых сообщений. Проверка системы оповещения является плановой и направлена на обеспечение готовности города к чрезвычайным ситуациям.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске сирены звучали 24 апреля. Жителей просили не паниковать и сохранять спокойствие.