В мэрии Уфы прокомментировали снос стадиона Салавата Юлаева

В мэрии Уфы прокомментировали снос закрытого стадиона Салавата Юлаева на ул. 50 лет СССР, 36/1.
По данным городских властей, земельный участок находится в частной собственности. Вид разрешенного использования — «для спортивно-оздоровительного комплекса».
«По состоянию на сегодняшний день утвержденный проект планировки и проект межевания на территорию квартала отсутствует, — сообщили в администрации города. — На сегодняшний день разработан только проект межевания с сохранением вида разрешенного использования вышеуказанного земельного участка как для спортивно-оздоровительного комплекса».