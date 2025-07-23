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В мэрии Уфы прокомментировали снос стадиона Салавата Юлаева

По данным городских властей, проект планировки и межевания территории на сегодня отсутствует.

Источник: pxhere.com

В мэрии Уфы прокомментировали снос закрытого стадиона Салавата Юлаева на ул. 50 лет СССР, 36/1.

По данным городских властей, земельный участок находится в частной собственности. Вид разрешенного использования — «для спортивно-оздоровительного комплекса».

«По состоянию на сегодняшний день утвержденный проект планировки и проект межевания на территорию квартала отсутствует, — сообщили в администрации города. — На сегодняшний день разработан только проект межевания с сохранением вида разрешенного использования вышеуказанного земельного участка как для спортивно-оздоровительного комплекса».