В мэрии Уфы прокомментировали снос стадиона Салавата Юлаева

«По состоянию на сегодняшний день утвержденный проект планировки и проект межевания на территорию квартала отсутствует, — сообщили в администрации города. — На сегодняшний день разработан только проект межевания с сохранением вида разрешенного использования вышеуказанного земельного участка как для спортивно-оздоровительного комплекса».