Хор Турецкого выступит в Татышев-парке в День металлурга

25 июля в Татышев-парке состоится концерт знаменитого Хора Турецкого. Это яркое событие станет частью праздничной программы, посвященной Дню металлурга.
Под руководством талантливого дирижёра Михаила Турецкого артисты исполнят разнообразный репертуар, включающий произведения мировой классики, народные песни и популярные композиции.
Концерт пройдет на Большой поляне Татышев-парка, начиная с 20:00. Вход на мероприятие свободный, что позволит каждому желающему насладиться выступлением знаменитого коллектива. Хор Турецкого известен своим уникальным стилем исполнения и способностью объединять различные музыкальные жанры, создавая незабываемую атмосферу на своих концертах.
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