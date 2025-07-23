По всей Алматы включат сирены 24 июля

Спасатели просят жителей сохранять спокойствие — это плановая проверка, а не сигнал тревоги. В рамках учений гражданам напомнят о действиях в случае землетрясения и других чрезвычайных ситуаций.
Просим сохранять спокойствие, эвакуироваться в безопасные места. Напоминаем, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, поэтому жителям заранее следует определить маршрут эвакуации в безопасное место.
Маршрут эвакуации следует определить заранее. Безопасным местом считается открытая площадка, удаленная от линий электропередач, деревьев, фасадов зданий и других потенциально опасных конструкций.