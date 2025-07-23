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По всей Алматы включат сирены 24 июля

В Алматы 24 июля 2025 года проверят систему оповещения. Проверка пройдет в рамках республиканских учений по гражданской защите «Жер-2025», сообщили в ДЧС города. Сирены включат ровно в 10:00.

Источник: Курсив

Спасатели просят жителей сохранять спокойствие — это плановая проверка, а не сигнал тревоги. В рамках учений гражданам напомнят о действиях в случае землетрясения и других чрезвычайных ситуаций.

Просим сохранять спокойствие, эвакуироваться в безопасные места. Напоминаем, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, поэтому жителям заранее следует определить маршрут эвакуации в безопасное место.

говорится в сообщении

Маршрут эвакуации следует определить заранее. Безопасным местом считается открытая площадка, удаленная от линий электропередач, деревьев, фасадов зданий и других потенциально опасных конструкций.