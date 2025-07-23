МЧС Приморья составило список безопасных мест для купания — всего 26 пляжей

Лето в самом разгаре, и жители Приморского края активно ищут места для безопасного отдыха у воды. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России представила актуальный список официально разрешенных пляжей региона. В этом году для комфортного отдыха приморцев открыто 26 пляжей, расположенных в семи муниципальных образованиях края, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».