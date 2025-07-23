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МЧС Приморья составило список безопасных мест для купания — всего 26 пляжей

26 оборудованных пляжей Приморья готовы принять отдыхающих в этом сезоне.

Источник: Комсомольская правда

Лето в самом разгаре, и жители Приморского края активно ищут места для безопасного отдыха у воды. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России представила актуальный список официально разрешенных пляжей региона. В этом году для комфортного отдыха приморцев открыто 26 пляжей, расположенных в семи муниципальных образованиях края, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Все официальные пляжи обеспечены необходимым спасательным оборудованием и дежурством квалифицированных спасателей, что гарантирует безопасность отдыхающих во время купания. Адреса одобренных мест представлены ниже.

Владивосток:

— «Санаторий “Приморье” МВД России», ул. Маковского, дом 184;

— ИП Богун Дмитрий Владимирович, проспект 100-летия Владивостока, дом 161;

— ООО «Лотс», ул. Лазурный берег, дом 11;

— ООО «Ривьера Лагуна», ул. Десятая, д. 26 (примерно 231 м на юго-восток от ориентира);

— ФГБОУ ВДЦ «Океан», ул. Артековская, 10;

— ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае», ул. Садгородская, дом 23.

Большой Камень:

— ДСОЛ «Жемчужина», мкр. Ильмовый, д. 8;

— ДСОЛ «Алые Паруса», мкр. Ильмовый, 6.

Находка:

— ИП Дюков Алексей Сергеевич, п. Средний, ул. Школьная, дом 40;

— ИП Подольный Алексей Валериевич, п. Ливадия, ул. Рифовая, 34;

ИП Чевычелов Денис Иванович, п. Ливадия, ул. Заводская, 24;

— ООО «Рай», микрорайон «поселок Ливадия», ул. Набережная, 19;

— ООО «Эстер», п. Ливадия, ул. Рифовая, 34;

— ООО «ДОЛ Альбатрос», ул. Спортивная, 39−109;

— ООО «Стайлинг» (ДОЛ «Спартанец»), с. Анна, ул. Луговая, д. 12, строение 1;

— ООО «Бухта Отрада», ул. Мартовская, д. 2;

— ИП Кухарев Николай Юрьевич, п. Авангард, ул. Ливадийская, 7;

— ООО «Южный Риф», п. Ливадия, ул. Рифовая, д. 33, строение 2.

Хасанский район:

— ИП Штаничев Павел Павлович, с. Андреевка, ул. Ключевая, дом 1;

— ООО «Бухта Троицы», с. Андреевка, ул. Школьная, дом 19;

— ИП Дзекан Наталья Геннадьевна, с. Андреевка, ул. Нагорная, дом 12;

— Физическое лицо Братченко Юлия Александровна, с. Андреевка, ул. Школьная, дом 35.

Партизанский район:

— АО «Восточный Порт».

Кировский район:

— МБОУ ДО «ДЮСШ “Патриот”, п. Кировский Кировского района» («ДОЛ “Мечта”), с. Подгорное, ул. Таёжная, строение 10 “А”;

Ольгинский район:

— ООО «Велес», гора Зеленая;

— ИП Тирабян Акоп Ваграмович, гора Зеленая.

МЧС России настоятельно рекомендует отдыхающим соблюдать правила безопасности на воде. Категорически запрещено купаться в необорудованных местах, заплывать за установленные буйки, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание следует уделять безопасности детей — нельзя оставлять их без присмотра у воды.