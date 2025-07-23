МЧС Приморья составило список безопасных мест для купания — всего 26 пляжей

Лето в самом разгаре, и жители Приморского края активно ищут места для безопасного отдыха у воды. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России представила актуальный список официально разрешенных пляжей региона. В этом году для комфортного отдыха приморцев открыто 26 пляжей, расположенных в семи муниципальных образованиях края, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Все официальные пляжи обеспечены необходимым спасательным оборудованием и дежурством квалифицированных спасателей, что гарантирует безопасность отдыхающих во время купания. Адреса одобренных мест представлены ниже.
Владивосток:
— «Санаторий “Приморье” МВД России», ул. Маковского, дом 184;
— ИП Богун Дмитрий Владимирович, проспект 100-летия Владивостока, дом 161;
— ООО «Лотс», ул. Лазурный берег, дом 11;
— ООО «Ривьера Лагуна», ул. Десятая, д. 26 (примерно 231 м на юго-восток от ориентира);
— ФГБОУ ВДЦ «Океан», ул. Артековская, 10;
— ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае», ул. Садгородская, дом 23.
Большой Камень:
— ДСОЛ «Жемчужина», мкр. Ильмовый, д. 8;
— ДСОЛ «Алые Паруса», мкр. Ильмовый, 6.
Находка:
— ИП Дюков Алексей Сергеевич, п. Средний, ул. Школьная, дом 40;
— ИП Подольный Алексей Валериевич, п. Ливадия, ул. Рифовая, 34;
ИП Чевычелов Денис Иванович, п. Ливадия, ул. Заводская, 24;
— ООО «Рай», микрорайон «поселок Ливадия», ул. Набережная, 19;
— ООО «Эстер», п. Ливадия, ул. Рифовая, 34;
— ООО «ДОЛ Альбатрос», ул. Спортивная, 39−109;
— ООО «Стайлинг» (ДОЛ «Спартанец»), с. Анна, ул. Луговая, д. 12, строение 1;
— ООО «Бухта Отрада», ул. Мартовская, д. 2;
— ИП Кухарев Николай Юрьевич, п. Авангард, ул. Ливадийская, 7;
— ООО «Южный Риф», п. Ливадия, ул. Рифовая, д. 33, строение 2.
Хасанский район:
— ИП Штаничев Павел Павлович, с. Андреевка, ул. Ключевая, дом 1;
— ООО «Бухта Троицы», с. Андреевка, ул. Школьная, дом 19;
— ИП Дзекан Наталья Геннадьевна, с. Андреевка, ул. Нагорная, дом 12;
— Физическое лицо Братченко Юлия Александровна, с. Андреевка, ул. Школьная, дом 35.
Партизанский район:
— АО «Восточный Порт».
Кировский район:
— МБОУ ДО «ДЮСШ “Патриот”, п. Кировский Кировского района» («ДОЛ “Мечта”), с. Подгорное, ул. Таёжная, строение 10 “А”;
Ольгинский район:
— ООО «Велес», гора Зеленая;
— ИП Тирабян Акоп Ваграмович, гора Зеленая.
МЧС России настоятельно рекомендует отдыхающим соблюдать правила безопасности на воде. Категорически запрещено купаться в необорудованных местах, заплывать за установленные буйки, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание следует уделять безопасности детей — нельзя оставлять их без присмотра у воды.