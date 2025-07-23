Жатву в Ростовской области планируют завершить в течение недели

Донской глава напомнил, что региона сильно пострадал от неблагоприятной погоды. Урожай зерновых в этом году будет значительно ниже, чем в прошлом. Весенние заморозки и летняя засуха повредили около 1 млн га посевов, полностью погибло 180 тысяч га. Предварительный ущерб оценивается в 7,8 млрд рублей.