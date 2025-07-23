Жатву в Ростовской области планируют завершить в течение недели

Аграрии Ростовской области должны завершить жатву в течение 7−10 дней. Об этом в Telegram сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Некоторые сельские районы уже завершают жатву. Если не пойдут дожди, то через 7−10 дней финишируем по всему региону. Собрано уже 2,4 млн га, это 76% от плана. Валовой сбор составил 5,8 млн тонн, средняя урожайность — 24,4 ц/га, — уточнил Юрий Слюсарь.
Донской глава напомнил, что региона сильно пострадал от неблагоприятной погоды. Урожай зерновых в этом году будет значительно ниже, чем в прошлом. Весенние заморозки и летняя засуха повредили около 1 млн га посевов, полностью погибло 180 тысяч га. Предварительный ущерб оценивается в 7,8 млрд рублей.
На поддержку аграриев и развитие сел государство выделило более 10 млрд рублей, из этой суммы освоено уже 5 млрд (48,4% от плана). Также ведется работа по продлению льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Региональные власти обсуждают этот вопрос с федеральным правительством и Минсельхозом. Прорабатываются дополнительные меры поддержки.
— До 2030 года сельскохозяйственная отрасль должна прирасти на четверть. Необходимо пересмотреть меры поддержки под текущие условия — учесть санкции, высокую ключевую ставку, климатические риски, — добавил Юрий Слюсарь.
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