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В Москве прошёл вечер памяти омички МотоТани, погибшей в Турции год назад

22 июля 2024 года в Турции произошло ДТП с участием мотоциклистки, имевшей многомиллионную аудиторию подписчиков.

Источник: Александр Володчиков

Вечер памяти известной мотоблогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, состоялся вчера в «Вечный сезон» в Москве.

Посвящённая памяти Татьяны инсталляция с мотоциклом была установлена бывшим мужем Татьяны. Автором композиции стал неизвестный энтузиаст, отдавший дань уважения погибшей байкерше.

Мероприятие привлекло большое количество поклонников и единомышленников. В течение дня и вечера на аллею постоянно прибывали новые посетители. Точное количество собравшихся установить сложно — поклонники приезжали в разное время, чтобы почтить память известной мотоблогерши.

Страшная авария унесла жизнь популярной омской блогерши Татьяны Озолиной, известной в социальных сетях как МотоТаня. 22 июля 2024 года в Турции произошло ДТП с участием мотоциклистки, имевшей огромную аудиторию подписчиков в соцсетях.

После трагического инцидента правоохранительные органы Турции возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств аварии. В настоящее время судебный процесс по делу о гибели байкерши продолжается.

МотоТаня была не просто блогером — она стала настоящим символом свободы и смелости для многих любителей двухколёсного транспорта, создав масштабный проект, который объединил тысячи поклонников по всему миру.