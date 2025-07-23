В Иркутске построят новый мост через реку Ушаковку. Конструкцию планируют сделать в районе улицы Ледяная. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, предусмотрено строительство четырехпролетного плитного моста шириной девять метров. На нем разместят и тротуары, дорогу покроют асфальтобетоном.
— Мы держим этот вопрос на контроле и выполняем все необходимые процедуры. Уверен, что реализация этого проекта улучшит качество жизни жителей прилегающих территорий, — рассказал и.о. председателя комитета городского обустройства Сергей Гаврин.
До 31 июля проектная документация находится на государственной экспертизе. Техническая оценка уже успешно пройдена, все замечания устранили, теперь ведется подготовка к ценовой экспертизе. После этого подадут заявку на софинансирование. При получении средств из федерального бюджета, мост начнут строить 2026-м году. На возведение уйдет около восьми месяцев.