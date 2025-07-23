В Иркутске построят новый мост через реку Ушаковку

До 31 июля проектная документация находится на государственной экспертизе. Техническая оценка уже успешно пройдена, все замечания устранили, теперь ведется подготовка к ценовой экспертизе. После этого подадут заявку на софинансирование. При получении средств из федерального бюджета, мост начнут строить 2026-м году. На возведение уйдет около восьми месяцев.