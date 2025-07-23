Шарыпово отметит День города фестивалем шаров и уличным театром

Площадкой праздника станет Центральный парк, где на два дня развернётся яркое пространство с интерактивными зонами, уличными спектаклями, фотолокациями и атмосферой летнего карнавала.
Ярким символом фестиваля станет воздушный шар. Посетители смогут не только увидеть его в оформлении площадки, но и подняться в воздух на настоящем большом аэростате, став участниками настоящего воздушного приключения.
Праздник объединит горожан вокруг семейных активностей, театральных постановок и культурной программы. В Шарыпово приедет московская театральная компания «Трикстер». 25 июля в Центре культурного развития артисты представят спектакль «Как создать вселенную», а 26 июля — уже под открытым небом — покажут постановку «Руслан и Людмила».
В рамках фестиваля состоится также конкурс детского рисунка, выступления местных творческих коллективов, мастер-классы и семейные развлечения. Все это — часть большой программы, направленной на то, чтобы сделать День города не просто праздником, а настоящим городским событием для всех возрастов.
Организатором фестиваля выступает Центр культурного развития Шарыпово при поддержке Агентства по туризму Красноярского края. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение — 6+.