Шарыпово отметит День города фестивалем шаров и уличным театром

В рамках фестиваля состоится также конкурс детского рисунка, выступления местных творческих коллективов, мастер-классы и семейные развлечения. Все это — часть большой программы, направленной на то, чтобы сделать День города не просто праздником, а настоящим городским событием для всех возрастов.