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Шарыпово отметит День города фестивалем шаров и уличным театром

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 и 26 июля в Шарыпово впервые пройдет семейный фестиваль «ШАРЫпово» — масштабное городское событие, приуроченное ко Дню города.

Источник: Соцсети

Площадкой праздника станет Центральный парк, где на два дня развернётся яркое пространство с интерактивными зонами, уличными спектаклями, фотолокациями и атмосферой летнего карнавала.

Ярким символом фестиваля станет воздушный шар. Посетители смогут не только увидеть его в оформлении площадки, но и подняться в воздух на настоящем большом аэростате, став участниками настоящего воздушного приключения.

Праздник объединит горожан вокруг семейных активностей, театральных постановок и культурной программы. В Шарыпово приедет московская театральная компания «Трикстер». 25 июля в Центре культурного развития артисты представят спектакль «Как создать вселенную», а 26 июля — уже под открытым небом — покажут постановку «Руслан и Людмила».

В рамках фестиваля состоится также конкурс детского рисунка, выступления местных творческих коллективов, мастер-классы и семейные развлечения. Все это — часть большой программы, направленной на то, чтобы сделать День города не просто праздником, а настоящим городским событием для всех возрастов.

Организатором фестиваля выступает Центр культурного развития Шарыпово при поддержке Агентства по туризму Красноярского края. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение — 6+.