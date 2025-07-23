В Ташкенте обсудили проект создания центра регенеративной медицины в Узбекистане

Абдулла Азизов подчеркнул высокую значимость этой инициативы для системы здравоохранения страны. Также отметил, что в Узбекистане созданы все условия для привлечения иностранных инвестиций и реализации проектов в сотрудничестве с соответствующими государственными органами.