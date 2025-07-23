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В Казани авиашоу «Я выбираю небо!» пройдет 2 августа

Праздник состоится у центра семьи «Казан».

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 2 августа, в Казани на территории у центра семьи «Казан» пройдет авиашоу «Я выбираю небо!». Об этом следует из документа, опубликованном на сайте правительства Татарстана.

В программе ожидаются показательные полеты авиационной техники, выставка достижений отечественного авиапрома. На сцене выступят детские творческие коллективы.

В этот день с 12:00 до 20:00 на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы нельзя будет использовать маломерные, парусные, прогулочные и спортивные суда. Запрет также касается гидроциклов, байдарок и гребных лодок.