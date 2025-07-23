Нападающий «Крыльев» Владислав Шитов стал вторым по скорости в первом туре РПЛ

22-летний форвард самарцев пропустил вперед только полузащитника «Краснодара» Густаво Сантоса.
В первом туре Премьер-лиги «Крылья Советов» встретились с тольяттинским «Акроном». Дерби 63-го региона закончилось вничью — 1:1. Отличились Йонуц Неделчару под конец стартовой 45-минутки и Вадим Раков после перерыва.
Владислав Шитов вышел на поле на 69-й. Сменил Ивана Бобра. За это время смог развить максимальную скорость до 33,37 км/ч. Второй показатель в чемпионате. Больше лишь у Густаво Сантоса из «Краснодара» — 33,92 км/ч, сообщает «РУСТАТ».
Недавно экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что новичок волжан Ильзат Ахметов может не вписаться в стиль игры местной команды.
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