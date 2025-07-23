В Воронеже приостановят работу двух популярных фонтанов

Об этом 22 июля сообщили в управлении экологии администрации Воронежа.
В оборудовании фонтана в Петровском сквере подрядчик обнаружил дефект. Специалисты теперь займутся полной заменой системы. Работы планируют произвести в рамках комплексной реконструкции зоны отдыха, поэтому фонтан в текущем сезоне уже не заработает.
С 1 августа на ремонт закроют одну из частей светомузыкального фонтана на Советской площади. Починку начнут в части «восьмигранника». Вторую часть фонтана отключат после возобновления работы первой части, там тоже заменят некоторое оборудование.
Жителям и гостям столицы Черноземья напомнили, что, кроме понедельника (в этот день технический перерыв), в Воронеже работают фонтаны:
- в парке «Орленок»,
- на площади Победы,
- в Центральном парке,
- в Кольцовском сквере,
- на проспекте Революции у площади Победы,
- «Дюймовочка» у театра кукол.