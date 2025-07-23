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В Воронеже приостановят работу двух популярных фонтанов

В Петровском сквере фонтан уже отключили по техническим причинам. На Советской площади «восьмигранник» перестанет работать с 1 августа.

Об этом 22 июля сообщили в управлении экологии администрации Воронежа.

В оборудовании фонтана в Петровском сквере подрядчик обнаружил дефект. Специалисты теперь займутся полной заменой системы. Работы планируют произвести в рамках комплексной реконструкции зоны отдыха, поэтому фонтан в текущем сезоне уже не заработает.

С 1 августа на ремонт закроют одну из частей светомузыкального фонтана на Советской площади. Починку начнут в части «восьмигранника». Вторую часть фонтана отключат после возобновления работы первой части, там тоже заменят некоторое оборудование.

Жителям и гостям столицы Черноземья напомнили, что, кроме понедельника (в этот день технический перерыв), в Воронеже работают фонтаны:

  • в парке «Орленок»,
  • на площади Победы,
  • в Центральном парке,
  • в Кольцовском сквере,
  • на проспекте Революции у площади Победы,
  • «Дюймовочка» у театра кукол.