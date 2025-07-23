Корреспондент «РГ» узнал, чем Великое Саянское кольцо так привлекает туристов

В России всегда был популярен автотуризм, но в условиях санкций он стал отдушиной для десятков тысяч россиян. Корреспондент «РГ» лично изучил один экзотический, но вполне доступный нашим согражданам кольцевой маршрут.
Это Великое Саянское кольцо — оно огибает значительную часть Западного Саяна, пересекает две республики, два края, одну область и две страны. По пути туристов ждет фантастический набор достопримечательностей и природных красот.
Залог успеха — подготовка.
Маршрут предполагает въезд на территорию Монголии — южную часть кольца. Визы для россиян в эту страну не нужны, потребуется только загранпаспорт, до конца срока действия которого не менее полугода.
Есть два варианта для тех, кто живет далеко от точки старта — Красноярска: либо доехать до краевого центра на автомобиле, либо добраться сюда самолетом-поездом и здесь взять машину напрокат. Впрочем, Красноярск в качестве стартовой точки легко заменят Кемерово, Барнаул, Абакан или Кызыл — во всех этих городах кольца есть аэропорты, начать маршрут можно в любом из них.
Корреспондент «РГ» вошел в образ почетного гостя. Национальные тувинские халат — тон, шапка — турт и музыкальный инструмент дошпулуур в наличии. Фото: Алексей Федореев.
Следующий совет очевиден, но важен: машина, своя или прокатная, должна быть очень надежной. Главным образом из-за монгольского отрезка пути: там чрезвычайно низкая плотность населения, дождаться эвакуатора в степи — задача трудновыполнимая.
Наконец, валюта: лучше всего перед въездом в Монголию снять ту сумму наличных, которую вы планируете потратить (ограничений на вывоз денег в рублях нет). В первом после границы городке Улаангом рубли принимают почти везде, но если вы хотите именно замкнуть кольцо и поедете вглубь соседней страны, то заранее найдите обменник и запаситесь тугриками: в монгольской глубинке вы не сможете обменять рубли даже в банках. Про безналичный расчет по картам лучше просто забыть.
Что хотим посмотреть?
Протяженность кольца без малого четыре тысячи километров. При выезде из Красноярска начать восхищаться можно прямо со старта. Дорога проходит мимо всемирно известного национального парка «Столбы» — здесь скалы причудливых форм, бескрайняя тайга с большим количеством не особо боящегося человека зверья, а также несколько мест для тренировок скалолазов. Можно будет понаблюдать за профессионалами, а то и вовсе посчастливится попасть на шоу красноярского Человека-паука: возрастного скалолаза, который умеет передвигаться по вертикальным стенкам вниз головой.
Отправляясь в гости к кочевникам, надо соблюдать правила: в двери юрт не стучаться, а вызывать хозяев звуком, и на порог не наступать.
Далее на пути будут Дивногорск и Красноярская ГЭС, одна из крупнейших в мире. Следом идут первые отроги Саян и несколько живописных перевалов. При этом по левую руку на протяжении пары сотен километров будет Красноярское море. Подъездов к нему немного, и внимания достоин любой: морские пейзажи с лихвой компенсируют небольшое отклонение от маршрута.
Затем откроются хакасские степи, и если во время поездки вас будет сопровождать хорошая погода, доберитесь до знаменитых озер Шира и Белё. Каждое лето эти курорты пользуются просто безумной популярностью у сибиряков, живущих в радиусе 500−600 километров. Шира, к слову, соленое.
В гости к кочевникам.
Еще до пересечения границы вы погрузитесь в мир, сильно отличающийся от знакомого вам. Республика Тыва — неотъемлемая часть России, но привычные пейзажи здесь очень редки. На прилегающей к дороге территории — самый центр Азии: юрты, пастухи на лошадях и мотоциклах и многочисленные курганы древних кочевых народов. Кстати, так называемая Долина царей, где сосредоточено большинство курганов, сегодня является кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
И менталитет жителей Тывы отличается от восточно-европейского. Правда, в основном это касается общения с людьми, живущими традиционным укладом, в юртах, но как обойтись без них, если хочешь погрузиться в национальный колорит?
Вот основные правила: с собой лучше всего захватить подарки — кочевники предпочитают сладости — и передать их по возможности в руки хозяйке; в двери юрт лучше не стучаться, а вызывать хозяев звуком; на порог не наступать; войдя, проходить к местам для гостей по левой стороне юрты и ни в коем случае не по правой, женской; сидя даже на стуле, не стоит вытягивать ноги — их надо держать под собой и скрещенными; когда вам подадут чай, пиалу нужно принимать двумя руками и слегка приподнявшись; не оставлять мусор, даже возле очага, — это прямое оскорбление хозяев. Остальные правила не столь строги, но все же лучше наблюдать за хозяйской реакцией и стараться подстроиться. Кстати, все то же самое касается и юрт монгольских, когда вы до них доберетесь.
Переходим границу.
Прежде всего запомните: таможенные посты на границе действуют строго в рабочее время. С российской стороны открываются в 8.00 и закрываются в 18.00, на монгольской часы работы с 9.00 до тех же 18.00. И еще стоит учесть, что хоть точки пересечения границы с обеих сторон, как ни крути, глубинка, но поток пересекающих ее вполне приличный. С нашей стороны жители Тывы и Хакасии следуют в монгольский город Улаангом на шопинг — людей привлекают низкие цены на ширпотреб. На западе маршрута, где Горный Алтай, границу часто пересекают граждане Казахстана и самой Монголии, которые ездят в Новосибирскую область. Впрочем, можно на кольце встретить автотуристов со всей России и даже из Европы: Монголия — удобный транзит в Россию из Китая, и наоборот.
Монголия и монголы.
Эта часть самая интересная на маршруте: не затрачивая особых денег и сил, вы напрямую попадаете в совершенно незнакомую среду. Да, Монголия традиционно — одна из самых дружественных нам стран, однако атмосферу абсолютного чужеземья это не отменяет. Даже в почти приграничном Улаангоме редко встретишь того, кто сносно говорит по-русски. Поэтому лучше всего воспользоваться онлайн-переводчиком и сохранить в телефоне самые ходовые фразы (произносить не пытайтесь — показывайте их собеседнику на экране). Не забудьте перед въездом заправиться «под пробку»: бензин в этой части Монголии привозной, и мало того, что дороже нашего, так еще нередки и перебои с поставками. Хотя монгольские таможенники весьма лояльны, но при выезде из страны ни в коем случае не берите с собой любой биоматериал (саженцы, плоды) и почему-то камни: у нас их забрали.
Ну и главный совет: в Улаангоме не забивайте в навигатор сразу Ховд, который находится в крайней южной точке кольца. Лучше выезжать из Улаангома на Улан-Батор, и примерно через 40 километров будет указатель на Ховд. Вам туда. Впереди почти 300 километров, но по этой схеме вы встретите на пути гораздо меньше канав, в период дождей превращающихся в довольно опасные потоки.
Акценты.
На всем протяжении маршрута абсолютно безопасно при условии, что вы уверены в машине и водителе; Монголы очень доброжелательны к россиянам, на просьбу откликнется любой (главное — понять, что он вам отвечает); Возьмите теплые и непромокаемые вещи: даже летом в степи ночью может быть довольно холодно, а в горах погода вообще меняется каждые десять минут; В Улаангоме постарайтесь приобрести местную сим-карту, чтобы работали как минимум навигатор и переводчик; Закладывайте на подобное нашему путешествие не меньше 10−12 дней, хотя даже этого категорически мало, чтобы осмотреть хотя бы самое-самое.