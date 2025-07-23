Корреспондент «РГ» узнал, чем Великое Саянское кольцо так привлекает туристов

Вот основные правила: с собой лучше всего захватить подарки — кочевники предпочитают сладости — и передать их по возможности в руки хозяйке; в двери юрт лучше не стучаться, а вызывать хозяев звуком; на порог не наступать; войдя, проходить к местам для гостей по левой стороне юрты и ни в коем случае не по правой, женской; сидя даже на стуле, не стоит вытягивать ноги — их надо держать под собой и скрещенными; когда вам подадут чай, пиалу нужно принимать двумя руками и слегка приподнявшись; не оставлять мусор, даже возле очага, — это прямое оскорбление хозяев. Остальные правила не столь строги, но все же лучше наблюдать за хозяйской реакцией и стараться подстроиться. Кстати, все то же самое касается и юрт монгольских, когда вы до них доберетесь.