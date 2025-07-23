По делу Артемия Лебедева об осквернении символов веры истек срок давности

Третий повод для претензий правоохранителей — это вырезанный фрагмент из выпуска шоу с участием Лебедева, где речь идет о проведенном им акте аутофелляции. Этот материал, резюмировал настоятель храма, «содержит оскорбление чувств верующих христиан, поскольку сопоставляет библейский сюжет сотворения человека, а также почитаемое всеми изображение Микеланджело с половыми извращениями». Этот ролик был просмотрен в суде, а председательствующий пришел к выводу, что в фрагменте содержится «сравнение божественного и низменного, таким образом носит непристойный характер». При этом данный ролик не комментировался защитой Лебедева и не упоминается в письменных объяснениях Лебедева, однако подчеркивалось, что дизайнер этот фрагмент не публиковал.