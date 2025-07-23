Беларусь раскрыла детали своего лунного проекта

Еще белорусский ученый рассказала о совместном проекте с Китаем по беспилотным летательным аппаратам. Преснякова пояснила, что реализуется проект по мирным беспилотникам гражданского назначения для мониторинга урожая, лесного фонда, зондирования Земли и иных мирных целей. Это беспилотники «Ястреб», «Бусел» и многие другие, которые уже выставляются среди научно-технических разработок НАН.