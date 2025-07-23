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Беларусь раскрыла детали своего лунного проекта

Беларусь сообщила о лунном проекте с Китаем и проекте по беспилотникам.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности лунного проекта Беларуси и Китая, пишет БелТА.

Подробнее о совместных белорусско-китайских проектах рассказала руководитель центра инновационной и инвестиционной политики Института экономики Национальной академии наук Беларуси Елена Преснякова. Представитель НАН напомнила, что в 2023-м подписали совместную декларацию между НАН Беларуси и Китайской национальной космической администрацией. Страны договорились о сотрудничестве по Международной лунной станции. Преснякова уточнила, что также уже разработали дорожную карту реализации белорусско-китайского лунного проекта.

— В настоящее время документы находятся на согласовании, но уверена, что все получится, — уточнила она.

Еще белорусский ученый рассказала о совместном проекте с Китаем по беспилотным летательным аппаратам. Преснякова пояснила, что реализуется проект по мирным беспилотникам гражданского назначения для мониторинга урожая, лесного фонда, зондирования Земли и иных мирных целей. Это беспилотники «Ястреб», «Бусел» и многие другие, которые уже выставляются среди научно-технических разработок НАН.

Самой последней новинкой она назвала автожир совместного производства, представляющий собой компактный гибрид беспилотника и вертолета.

— Это наша последняя такая высокотехнологичная разработка. Его можно использовать для каких-то мирных целей, — констатировала она.

Между тем Нацбанк призвал белорусов приобрести именно эту белорусскую купюру.

Тем временем, глава МИД сказал про альтернативы отдыха на море для белорусов: «Невозможно нормально полететь отдохнуть в Грецию, Испанию, Италию».