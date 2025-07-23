Беларусь раскрыла детали своего лунного проекта

Стали известны подробности лунного проекта Беларуси и Китая, пишет БелТА.
Подробнее о совместных белорусско-китайских проектах рассказала руководитель центра инновационной и инвестиционной политики Института экономики Национальной академии наук Беларуси Елена Преснякова. Представитель НАН напомнила, что в 2023-м подписали совместную декларацию между НАН Беларуси и Китайской национальной космической администрацией. Страны договорились о сотрудничестве по Международной лунной станции. Преснякова уточнила, что также уже разработали дорожную карту реализации белорусско-китайского лунного проекта.
— В настоящее время документы находятся на согласовании, но уверена, что все получится, — уточнила она.
Еще белорусский ученый рассказала о совместном проекте с Китаем по беспилотным летательным аппаратам. Преснякова пояснила, что реализуется проект по мирным беспилотникам гражданского назначения для мониторинга урожая, лесного фонда, зондирования Земли и иных мирных целей. Это беспилотники «Ястреб», «Бусел» и многие другие, которые уже выставляются среди научно-технических разработок НАН.
Самой последней новинкой она назвала автожир совместного производства, представляющий собой компактный гибрид беспилотника и вертолета.
— Это наша последняя такая высокотехнологичная разработка. Его можно использовать для каких-то мирных целей, — констатировала она.
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