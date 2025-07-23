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Врач назвала причины резкого учащения сердцебиения ночью

Врач Чайковская: Ночью сердцебиение учащается из-за стресса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ночные пробуждения от сильного сердцебиения — не редкость. Кардиолог Мария Чайковская в интервью NEWS.ru объяснила, почему так происходит и когда стоит бить тревогу.

— Чаще всего причина — хронический стресс и тревожность. Человек резко просыпается, чувствует, как сильно бьется сердце, пугается — и пульс подскакивает до 140−160 ударов. Затем постепенно снижается. Приступ может сопровождаться нехваткой воздуха, потливостью и страхом, — говорит врач.

Еще одна причина — апноэ (остановки дыхания во сне — Ред.), особенно у храпящих людей. Нехватка кислорода — серьезный стресс для организма, который и вызывает резкое сердцебиение. Также ночные приступы могут сигнализировать об аритмии.

Экстрасистолия — самая частая, и у многих она есть. Большинство ее не замечают, но при чувствительной нервной системе могут просыпаться. Более опасна фибрилляция предсердий — она требует срочной диагностики и лечения.