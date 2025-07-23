Суд оштрафовал блогера, у которого изъяли льва Хариса

Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом Харисом — неправда, предположив, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, месячные затраты на «годовалого африканского льва» составляют около 170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, сам зверь гуляет только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что язв на теле Хариса нет, ест он мясо и «никакого кошачьего корма», а еще в марте принял решение поместить его в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурга — куда-нибудь поближе, чтобы навещать. Позднее Магомедов подтвердил агентству, что льва у него изъяли.