Больше никаких адаптеров: как изменятся правила перевозки детей в машине

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении правил перевозки детей в машине. Теперь в правила дорожного движения внесено понятие «детская удерживающая система» — конструкция для перевозки детей в салоне авто, которая должна уменьшить риск причинения вреда их жизни и здоровью. Какие устройства теперь можно использовать, а какие попали под запрет, разбиралась «Вечерняя Москва».
Изменение правил.
В действующей редакции правил дорожного движения определения понятия «детское удерживающее устройство» нет, а требования к перевозке детей сформулированы размыто. Согласно установленным правилам, ребенок должен находиться в салоне легкового автомобиля или кабине грузового автомобиля, в конструкции которых предусмотрены ремни безопасности.
Перевозка детей в автомобиле допускается в автолюльке (для детей до шести месяцев) или автокресле (от шести месяцев до семи лет). Если ребенку от семи до 11 лет, то его можно перевозить в автокресле или удерживающем устройстве.
После того как ребенку исполняется 12 лет, его можно пристегивать ремнем безопасности без дополнительных устройств. Однако если к этому возрасту он не вырос до 150 и более сантиметров, то автокресло останется необходимым условием для его перевозки.
В пояснительной записке к законопроекту об изменении требований к перевозке детей в машинах обратили внимание на то, что из-за отсутствия понятия «детское удерживающее устройство» на рынке появились различные адаптеры ремней безопасности, бескаркасные детские кресла, гибкие элементы с пряжками, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы. Однако эти устройства были несертифицированными и потенциально опасными.
Особую обеспокоенность Минтранса вызывала сертификация адаптеров. Производители находили способы получить на них документы, которые позволяли считать их товар полноценным автокреслом.
Автоэксперт Бундин объяснил, почему требования к тонировке никогда не смягчат.
— Это создает лазейки для водителей, которые избегают штрафов, используя подобные устройства вместо сертифицированных удерживающих систем, — говорилось в пояснительной записке к документу.
Что попадает под запрет.
Автоюрист Лев Воропаев объяснил, что по главе 22.9 Правил дорожного движения детское удерживающее устройство должно подбираться по росту и весу ребенка, перевозимого в нем. Соответственно, речь идет об автокреслах и бустерах.
— Судя по изменениям, под запрет попадают всевозможные адаптеры, которые изменяют форму трехточечного ремня, чтобы пристегнуть ребенка. Этот вопрос давно уже ставили специалисты, которые занимаются безопасностью перевозки детей. По их словам, такие приспособления не позволяют обеспечить безопасность перевозимого ребенка, — рассказал эксперт.
В случае аварии подобные устройства ведут себя совершенно непредсказуемо. Они никак не обеспечивают безопасность ребенка, а вместо этого создают угрозу его здоровью и жизни.
— Сам по себе трехточечный ремень рассчитан на то, чтобы в случае аварии он удержал ребенка без движения. А, например, адаптер срабатывает некорректно и порой душит и причиняет иные травмы детям, — указал юрист.
Перевозка детей в транспорте: правила, штрафы.
По правилам дорожного движения в зависимости от роста и веса ребенка его можно пристегивать ремнем безопасности без использования детского удерживающего устройства. Новое постановление вводит требования, нарушение которых повлечет наказание.
— Использование накладок, адаптеров и других устройств, которые не относятся к детским удерживающим устройствам, будет считаться нарушением. В этом случае предусмотрен штраф по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 12.23, часть третья — нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, — обратил внимание собеседник «ВМ».
По этой статье для водителей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, сообщил Воропаев.
Водитель, который стал участником дорожно-транспортного происшествия, может отъехать от места аварии, чтобы не создавать затор из других автомобилей. Это допустимо, если предварительно были зафиксированы обстоятельства аварии. Как это работает на деле — в материале «Вечерней Москвы».