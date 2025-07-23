Геннадий Долматов сообщил об обновлении школьного автопарка в Омском районе

«Обновление школьного транспорта — наша приоритетная задача. Уже в этом году весь автопарк в образовательных организациях Омской области будет соответствовать нормативу — моложе 10 лет. Благодарю президента нашей страны, правительство России и всех, кто помогает решать эту важную задачу. Мы делаем все возможное, чтобы дети независимо от места проживания — в крупном городе или отдаленном населенном пункте — учились в безопасных и комфортных условиях, участвовали в олимпиадах и конкурсах, посещали культурные события и расширяли кругозор», — заявил Виталий Хоценко.