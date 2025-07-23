Геннадий Долматов сообщил об обновлении школьного автопарка в Омском районе

В передаче ключей участвовали председатель Законодательного собрания Александр Артемов, представители регионального правительства. В общей сложности Виталий Хоценко передал 51 школьный автобус. Ключи были вручены образовательным учреждениям 30 районов области и города Омска. Как сообщил глава Омского района Геннадий Долматов, в муниципалитете транспорт теперь обновлен в Омской, Пушкинской и Красноярской средних общеобразовательных школах. Отмечается, что переданные учреждениям машины полностью соответствуют требованиям безопасности, предъявляемым к перевозке детей. В составе новой партии — в том числе 22 автобуса ПАЗ вместимостью 24 человека. Три единицы этой автомобильной техники были распределены в Омский район. Все транспортные средства оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС, проблесковыми маячками, ограничителями скорости до 60 км/ч, а также необходимыми средствами пожаротушения и медицинскими аптечками.
«Обновление школьного транспорта — наша приоритетная задача. Уже в этом году весь автопарк в образовательных организациях Омской области будет соответствовать нормативу — моложе 10 лет. Благодарю президента нашей страны, правительство России и всех, кто помогает решать эту важную задачу. Мы делаем все возможное, чтобы дети независимо от места проживания — в крупном городе или отдаленном населенном пункте — учились в безопасных и комфортных условиях, участвовали в олимпиадах и конкурсах, посещали культурные события и расширяли кругозор», — заявил Виталий Хоценко.
По словам губернатора, безопасная и своевременная доставка школьников к месту учебы — это залог спокойствия родителей, а еще основа равного доступа к качественному образованию для всех детей.