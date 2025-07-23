Воду отключат в нескольких омских поселках и СНТ

В понедельник, 28 июля 2025 года, в поселке Входной Ленинского округа Омска пройдут ремонтные работы на водопроводе. Как пояснили в компании «Росводоканал Омск», с 4:00 до 23:00 будут переврезать водопровод, из-за чего водоснабжение прервется в нескольких поселках и СНТ.
Водоканал представил список:
ст. Пламя, ул. Локомотивная и 4 водоразборные колонки; п. Лузино; д. Петровка; п. Северный и 1 водоразборная колонка; психоневрологический диспансер (п. Северный); Кировский детский дом-интернат; СНТ «Движенец»; СНТ «Ветеран».
Заявлено, что подвоз питьевой воды будет организован в Кировский детский дом-интернат, п. Северный, п. Входной, п. Приветное, ст. Пламя.