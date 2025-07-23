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В Самаре 25 июля в сквере пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого

В Самаре 25 июля пройдет фестиваль, организованный в память о Владимире Высоцком.

В Самаре 25 июля пройдет фестиваль, организованный в память о Владимире Высоцком. Местом проведения станет сквер, носящий имя знаменитого барда.

Инициаторами фестиваля выступили городская администрация и самарский региональный общественный фонд «Центр Владимира Высоцкого». Они решили приурочить данное событие к 80-й годовщине Победы и Году защитника Отечества.

В программе мероприятия: стихи и песни Высоцкого в исполнении самарских артистов. Начало фестиваля запланировано на 18:00, вход для всех свободный.

Справка.

Владимир Высоцкий (родился 25 января 1938 года в Москве, умер там же 25 июля 1980 года) — известный советский деятель искусства, проявивший себя как поэт, актёр театра и кино, бард (автор и исполнитель собственных песен), прозаик и сценарист.

Ранее мы писали, что Мэр Самары Носков предложил горожанам выбрать имена лебедям в Парке металлургов.

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