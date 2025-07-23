Арбитражный суд Башкирии признал «Промтрансбанк» банкротом

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Центробанка России и официально признал ООО «Промтрансбанк» банкротом. Конкурсное производство, как сообщает ТАСС, будет длиться один год, а функции конкурсного управляющего перейдут к Агентству по страхованию вкладов.
Во время заседания представитель акционера банка — ООО «Промфинтранс» — пытался оспорить решение, утверждая, что временная администрация не учла активы на сумму два миллиарда рублей при анализе финансового состояния. Однако суд отклонил ходатайство об отсрочке, посчитав доводы недостаточно обоснованными. По данным временной администрации, дефицит средств в банке составляет около 1,3 миллиарда рублей.
Ранее в АСВ сообщили, что в минувшем мае начались выплаты вкладчикам «Промтрансбанка» — страховое возмещение в размере 80% (более 4,5 миллиарда рублей) получили почти 10 тысяч клиентов кредитной организации.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.