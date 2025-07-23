Арбитражный суд Башкирии признал «Промтрансбанк» банкротом

Во время заседания представитель акционера банка — ООО «Промфинтранс» — пытался оспорить решение, утверждая, что временная администрация не учла активы на сумму два миллиарда рублей при анализе финансового состояния. Однако суд отклонил ходатайство об отсрочке, посчитав доводы недостаточно обоснованными. По данным временной администрации, дефицит средств в банке составляет около 1,3 миллиарда рублей.