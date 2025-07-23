В Ростове сотрудники банка и полиция предотвратили кражу денег пенсионерки

Сообщение о попытке хищения миллиона рублей у жительницы Ростова-на-Дону поступило в полицию из офиса Сбера. Женщине позвонили неизвестные лица, выдававшие себя за представителей Пенсионного фонда, и попросили сообщить паспортные данные для перерасчета стажа, что она и сделала. Через некоторое время поступил второй звонок от мужчины, заявившего, будто с ее счета перевели деньги иностранцу, и теперь ей грозит уголовное дело за поддержку вооруженных сил другого государства. Аферисты настоятельно рекомендовали немедленно перечислить накопления на специальный защищенный счет.
Когда ростовчанка пришла в офис банка, сотрудница быстро поняла, что пенсионерка находится под влиянием мошенников и вызвала полицию. Совместными усилиями сотрудник уголовного розыска и менеджер банка объяснили женщине, что ее пытаются обмануть злоумышленники.
— Безопасность клиентов — абсолютный приоритет для банка, как онлайн, так и в офисах. Мы настоятельно рекомендуем всем быть предельно внимательными: проверять источники информации, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не сообщать посторонним данные своих карт и коды из SMS, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Отмечается, что с начала года благодаря сотрудникам банка удалось уберечь от телефонных мошенников около 60 млн рублей сбережений жителей Ростовской области. Это стало возможным благодаря эффективной антифрод-системе банка, внимательности сотрудников в отделениях и слаженной работе с правоохранительными органами. Банк непрерывно улучшает системы защиты, однако решающую роль играют осведомленность пользователей, внимательность и способность противостоять любым попыткам мошенничества.
По итогам инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.