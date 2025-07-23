В Ростове сотрудники банка и полиция предотвратили кражу денег пенсионерки

Сообщение о попытке хищения миллиона рублей у жительницы Ростова-на-Дону поступило в полицию из офиса Сбера. Женщине позвонили неизвестные лица, выдававшие себя за представителей Пенсионного фонда, и попросили сообщить паспортные данные для перерасчета стажа, что она и сделала. Через некоторое время поступил второй звонок от мужчины, заявившего, будто с ее счета перевели деньги иностранцу, и теперь ей грозит уголовное дело за поддержку вооруженных сил другого государства. Аферисты настоятельно рекомендовали немедленно перечислить накопления на специальный защищенный счет.