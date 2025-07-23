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В Нижнекамске появится новый Кафедральный собор

Вслед за Набережными Челнами, где патриарх Кирилл освятил закладной камень Воскресенского собора, аналогичный проект планируют реализовать в Нижнекамске. Об этом сообщил руководитель исполкома района Радмир Беляев после встречи с епископом Чистопольским и Нижнекамским Пахомием.

Параллельно с храмовым строительством в Нижнекамске ведется работа по созданию единого образовательного центра духовного воспитания детей. Детали проекта пока не раскрываются, но, по словам Беляева, концепция уже обсуждается с церковными властями.

Этот проект станет частью масштабной программы по развитию духовной инфраструктуры в восточных районах Татарстана, где в последние годы активно строятся новые храмы и религиозные центры.

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