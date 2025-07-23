В Новосибирске уволен директор спортшколы из-за конфликта интересов

Муниципальная спортивная школа Новосибирска лишилась руководителя после проверки прокуратуры региона. Об этом сообщает областная пресс-служба прокуратуры.
Директор учреждения был уволен в связи с утратой доверия после выявления грубого нарушения антикоррупционного законодательства.
Конфликт интересов возник в результате заключения более 20 хозяйственных договоров с организацией, которой руководила супруга директора. Общая сумма контрактов превысила 3,9 миллиона рублей. При этом руководитель спортшколы не уведомил уполномоченные органы о возможном конфликте интересов, что является прямым нарушением федерального законодательства.
Прокурорская проверка выявила систематический характер нарушений. По ее итогу директору объявлен выговор за нарушение антикоррупционного законодательства. Принято решение об увольнении руководителя в связи с утратой доверия.