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В Новосибирске уволен директор спортшколы из-за конфликта интересов

Муниципальная спортивная школа Новосибирска лишилась руководителя после проверки прокуратуры региона.

Источник: Freepik

Муниципальная спортивная школа Новосибирска лишилась руководителя после проверки прокуратуры региона. Об этом сообщает областная пресс-служба прокуратуры.

Директор учреждения был уволен в связи с утратой доверия после выявления грубого нарушения антикоррупционного законодательства.

Конфликт интересов возник в результате заключения более 20 хозяйственных договоров с организацией, которой руководила супруга директора. Общая сумма контрактов превысила 3,9 миллиона рублей. При этом руководитель спортшколы не уведомил уполномоченные органы о возможном конфликте интересов, что является прямым нарушением федерального законодательства.

Прокурорская проверка выявила систематический характер нарушений. По ее итогу директору объявлен выговор за нарушение антикоррупционного законодательства. Принято решение об увольнении руководителя в связи с утратой доверия.