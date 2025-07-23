Владелец «Акрона» Морозов объяснил, когда у команды появится стадион в Тольятти

Учредитель местного клуба рассказал о планах по строительству собственной арены. Идеальный вариант — непосредственно в Автограде.
Сейчас «молодые и звонкие» проводят домашние матчи РПЛ и Кубка в Самаре. Делят поле с «Крыльями Советов». 19 июля встречались в первом туре. Разошлись ничьей — 1:1 (6+).
«Сейчас непростые годы. Наша компания испытывает определенные финансовые сложности. Говорить о строительстве стадиона пока преждевременно. Мы достраиваем спортивную академию в Тольятти, приступаем к обустройству базы для основы», — уточнил владелец «красно-черных» Павел Морозов.
Речь идет о шести полях (два — натуральных, четыре — искусственные) и трех административных зданиях. Всего охватят 8 тыс. кв. м. После займутся собственным стадионом.
«Идеальный вариант — в Тольятти. Там точно будут полные трибуны. К этому нужно прийти, и Москва не сразу строилась. Мы обязательно построим его, свою лучшую инфраструктуру, которой будем гордиться. Но это вопрос времени», — приводит слова Морозова «СЭ».
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