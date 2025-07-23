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В Новосибирске продолжают сносить самовольно установленные гаражи

За полгода в городе выявили более 1000 гаражей, подлежащих сносу.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске продолжается снос самовольно установленных металлических гаражей. В Ленинском районе за последнее время снесли 336 гаражей. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

За полгода в городе выявили более 1000 гаражей, подлежащих сносу. Половину из них владельцы уже убрали самостоятельно. Если хозяин не убирает гараж, его перемещают на специальную стоянку силами районных администраций. В дальнейшем владельцы могут забрать свои гаражи, предоставив документы на право собственности и оплатив расходы по демонтажу.

Также с начала года демонтировали 157 гаражей в Октябрьском районе.