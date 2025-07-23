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В новосибирских школах начнут учить духовно-нравственным ценностям

Министерство образования Новосибирской области сообщает, что программа курса сейчас проходит экспертизу.

Источник: Аргументы и факты

В 2026 году во всех российских школах начнут преподавать новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».

Министерство образования Новосибирской области сообщает, что программа курса сейчас проходит экспертизу.

Цель предмета — формировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российских ценностях, с особым вниманием к биографиям и достижениям известных деятелей, включая героев специальной операции на Украине, для укрепления созидательных ценностей среди молодежи.

BFM-Новосибирск писал, что для шести концессионных школ Новосибирска нашли генподрядчиков.