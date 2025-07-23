ИТ-эксперт Костунов: мессенджеры недостаточно контролируют персональные данные

Проблема усугубляется тем, что иностранные мессенджеры не выполняют требований закона о локализации персональных данных. По части 5 статьи 18 Федерального закона № 152-ФЗ персональные данные россиян должны храниться в базах данных на территории РФ. Однако ни Telegram, ни WhatsApp, ни ныне заблокированный Discord не подтвердили выполнение этого требования. В 2025 году за нарушение локализации Telegram был оштрафован на 2,8 млн рублей, Discord — на 2 млн рублей, а WhatsApp — на 17 млн рублей за повторное несоблюдение. Суммарно штрафы по этой статье за текущий год составили 21,8 млн рублей, и ни один из них не был оплачен.