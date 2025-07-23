В Хабаровском крае завели дело о хищении средств, выделенных на дороги

ЯКУТСК, 23 июл — РИА Новости. Дело о хищении более 20 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту на ремонт автодороги, возбуждено в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
«В Хабаровском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении более 21 миллиона рублей, выделенных на реализацию национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, — говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье о мошенничестве.
Надзорным ведомством установлено, что с сентября 2022 года по август 2023 года между КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» и ООО «Руст» заключены государственные контракты на ремонт автомобильной дороги «село Селихино — город Николаевск-на-Амуре». Полная оплата стоимости работ была произведена подрядной организации после завершения ремонта. Однако проверка выявила нарушения — дорога некачественная, а документы содержат недостоверные сведения о выполненных работах.