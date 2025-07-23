Выставка «Последний удар» откроется в Музее Победы 6 августа

«Блестящая победа советских войск в Маньчжурской стратегической операции, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях поставила последнюю точку во Второй мировой войне. В ходе боевых действий с 9 августа по 2 сентября 1945 года была стремительно разгромлена более чем миллионная японская группировка войск. Советско-японская война длилась менее четырех недель, но по своему размаху, мастерству проведения операций и результатам она относится к выдающимся кампаниям Второй мировой войны», — цитирует пресс-служба генерального директора Музея Победы Александра Школьника.
В музее отметили, что выставка «Последний удар» расскажет о подвигах и судьбах героев советско-японской войны, покажет отвагу и мужество бойцов и командиров Красной армии. На площади около 250 кв. м будут размещены фотографии и документы, живопись и плакаты, награды и личные вещи, предметы вооружения и обмундирования красноармейцев. Разделы выставки будут посвящены основным этапам советско-японской войны, а также роли советского командования в подготовке и руководстве важнейшими операциями. Всего же посетители увидят более 300 экспонатов.
В пресс-службе подчеркнули, что в создании проекта также приняли участие Сахалинский областной краеведческий музей, Музей Южно-Сахалинской наступательной операции, Макаровский краеведческий музей, «Поисковое движение России» в Сахалинской области и Российский государственный архив кинофотофонодокументов. Большинство экспонатов будут впервые представлены москвичам и гостям столицы.
Экспозиция приурочена к 80-летию начала боевых действий против японской Квантунской армии. Выставка будет работать до 5 октября.