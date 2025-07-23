Выставка «Последний удар» откроется в Музее Победы 6 августа

В музее отметили, что выставка «Последний удар» расскажет о подвигах и судьбах героев советско-японской войны, покажет отвагу и мужество бойцов и командиров Красной армии. На площади около 250 кв. м будут размещены фотографии и документы, живопись и плакаты, награды и личные вещи, предметы вооружения и обмундирования красноармейцев. Разделы выставки будут посвящены основным этапам советско-японской войны, а также роли советского командования в подготовке и руководстве важнейшими операциями. Всего же посетители увидят более 300 экспонатов.